Berlin (AFP) Die kriselnde Fluggesellschaft Airberlin will einen Teil ihrer Stationen an deutschen Flughäfen schließen. "Durch Netzwerk- und Standort-Optimierung kann Airberlin zukünftig auf einige Stationen verzichten", erklärte ein Konzernsprecher am Dienstag in Berlin. Um welche Stationen es sich im Detail handelt, wollte der Sprecher nicht sagen. Stationen sind die offiziellen Arbeitsorte der Airberlin-Beschäftigten. Insgesamt hat Airberlin 15 solcher Stationen.

