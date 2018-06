Straßburg/Paris (AFP) Frankreichs Präsident François Hollande hat sich gegen einen zu starken Euro im internationalen Wettbewerb gewandt. "Es geht nicht darum, von außen ein Ziel für die EZB (Europäische Zentralbank) vorzugeben, die unabhängig ist, sondern mit der erforderlichen Reform des internationalen Währungssystems zu beginnen", sagte Hollande am Dienstag in einer Rede vor dem Europaparlament in Straßburg. "Denn sonst verlangen wir von Ländern, Anstrengungen für die Wettbewerbsfähigkeit zu unternehmen, die durch die Aufwertung des Euro zunichte gemacht werden."

