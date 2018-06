Istanbul (AFP) Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich (CSU) hat Vorwürfe aus der Türkei zurückgewiesen, wonach mangelnde Aufmerksamkeit deutscher Sicherheitsbehörden mitverantwortlich für den Anschlag auf die US-Botschaft in Ankara vergangene Woche gewesen sein soll. Seines Wissens seien die türkischen Behörden bereits im vergangenen Jahr darüber informiert gewesen, dass der spätere Attentäter Alisan Sanli illegal in die Türkei zurückgekehrt sei, sagte Friedrich am Dienstag zum Auftakt eines dreitägigen Besuches in der Türkei in Istanbul.

