Los Angeles/Berlin (dpa) - Oscar-Preisträger Robert de Niro (69) hat seine Hand- und Schuhabdrücke im Hollywood-Zement verewigt - und sich dabei im Datum vertan.

Der Schauspieler machte sich am Montag vor dem Grauman's Chinese Theatre lachend Hände und Schuhe schmutzig. Unter dem Beifall von Schaulustigen hinterließ er - wie andere Stars vor ihm - seine Abdrücke in der feuchten Masse auf dem Vorplatz des historischen Kinos am Hollywood Boulevard.

Allerdings unterlief de Niro dabei ein kleiner Fehler: Der Star aus der «Pate»-Filmreihe gravierte das Datum «14. Februar 2013» in die Zementmasse ein. Der Schauspieler war damit seiner Zeit zehn Tage voraus. Ein Sprecher des Theaters sagte dem Online-Portal «TMZ.com», man habe den Fehler schon beseitigt. Nun stehe auf der Tafel das richtige Datum, der «4. Februar 2013».

De Niro ist für seine Nebenrolle in der Tragikomödie «Silver Linings» in diesem Jahr wieder für einen Oscar nominiert. Der zweifache Oscar-Preisträger («Der Pate II», «Wie ein wilder Stier») hat in über 70 Filmen mitgespielt. De Niro führte auch selbst Regie («Der gute Hirte», 2006). Nach den Terroranschlägen auf das World Trade Center vom 11. September 2001 gründete er mit seiner Produktionsfirma das Tribeca-Filmfestival im Süden von Manhattan, um den Stadtteil wieder zu beleben.

Grauman's Chinese Theatre Webseite

Bericht «TMZ.com»