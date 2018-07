Jerez (SID) - Denkbar schlecht sind Mercedes und McLaren in die neue Formel-1-Saison gestartet. Beim Auftakt der Testwoche im spanischen Jerez am Dienstagmorgen mussten die Boliden von Nico Rosberg und Ex-Weltmeister Jenson Button abgeschleppt werden, nachdem sie auf der Strecke liegen geblieben waren. "Bei uns war es echt Pech, wie es zusammengekommen ist", sagte Rosberg: "Wir haben einen Nachmittag verloren."

Rosberg hatte im Silberpfeil bis zu seinem Ausfall in 1:20,846 Minuten die bis dato schnellste Runde auf den Circuito de Jerez gezaubert. Für Rosberg war im Gegensatz zu Button, der zumindest für einige Runden auf die Strecke zurückkehrte, der Tag gelaufen. Ein Kurzschluss in der Elektrik legte den Silberpfeil lahm.

Button hatte Probleme mit der Benzinpumpe, kehrte aber am Nachmittag auf die Strecke zurück und fuhr in 1:18,861 Minuten die Tagesbestzeit vor Mark Webber im Red Bull (1:19,709) und Lotus-Pilot Sébastien Grosjean (1:19,796). Nico Hülkenberg belegte bei seiner Premiere im Sauber in 1:20,699 Minuten den siebten Platz.

Die Testfahrten in Andalusien dauern noch bis Freitag. Weltmeister Sebastian Vettel wird seinen neuen Red Bull zum ersten Mal am Donnerstag fahren.