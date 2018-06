Paris (AFP) Die französischen Behörden haben am Dienstag vier mutmaßliche radikale Islamisten mit Verbindungen in die Sahel-Zone festgenommen. Die Festnahmen im Großraum Paris stünden in Verbindung mit einem Mann, der "vor einigen Monaten an der Grenze zwischen Niger und Mali" in Gewahrsam genommen worden sei, sagte Innenminister Manuel Valls mehreren Fernsehsendern. Bei den nun Festgenommenen handelt es sich demnach um drei Männer mit französischer und kongolesischer Staatsbürgerschaft und einen Malier.

