Palermo (SID) - Der italienische Fußball-Erstligist US Palermo hat einen Tag nach der Entlassung von Gian Piero Gasperini einen neuen Trainer gefunden. Alberto Malesani, der am Dienstag bereits die erste Übungseinheit leitete, übernimmt das Amt beim Schlusslicht der Serie A. Der 58-Jährige soll am Mittwoch offiziell vorgestellt werden und ist bei den Sizilianern der dritte Trainer der laufenden Saison.