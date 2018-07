München (dpa) - 46 Sekunden auf dem Platz, ein Ballkontakt, ein Tor - diese Zwischenbilanz machte Florian Riedel zum strahlenden Matchwinner und brachte seinen 1. FC Kaiserslautern dem ersehnten Wiederaufstieg in die Fußball-Bundesliga einen weiteren Schritt näher.

«Ich bin einfach nur froh», sagte der 22-Jährige nach dem glücklichen 1:0 (0:0)-Sieg beim TSV 1860 München, den er mit seinem späten Treffer perfekt machte. «Für mich ist diese Situation nicht gerade alltäglich, schließlich war es erst mein siebtes Spiel für den FCK und mein erstes Tor im Profifußball überhaupt.» Prompt ein äußerst wichtiges: Mit nun 35 Punkten haben die Pfälzer als Tabellendritter fünf Punkte Vorsprung auf den Vierten Union Berlin.

Fünf von sechs hochkarätigen Winter-Neuzugängen standen bei Lautern in der 87. Minute auf dem Feld. Dass im erst kurz zuvor eingewechselten Riedel ausgerechnet aber jener Akteur mit der geringsten Profierfahrung und der kürzesten Spielzeit den wichtigen Auswärtsdreier bescherte, hatte auch Franco Foda nicht unbedingt auf der Rechnung: «Natürlich gehört bei Einwechslungen auch Glück dazu», sagte Kaiserslauterns Trainer, «aber hinter jeder steckt auch eine Traineridee. Ich bin rundum zufrieden über diesen Sieg bei einem Mitkonkurrenten um Platz drei, auch wenn es spielerisch noch einiges zu verbessern gibt.»

Gegen die am Ende bemitleidenswerten Münchner setzte Foda stark auf die Wintereinkäufe. In Mitchell Weiser (Leihgabe von Bayern München), Benjamin Köhler (Eintracht Frankfurt), Chris Löwe (Borussia Dortmund) und Markus Karl (Union Berlin) standen gleich vier Neuerwerbungen in der Startformation, Christopher Drazan (Rapid Wien) und Erwin Hoffer (Leihgabe vom SSC Neapel) wurden später eingewechselt. «Ich bin mit allen sechs sehr zufrieden», sagte Foda, «Karl und Köhler haben ihre Sache in der Mitte sehr gut gemacht und Weiser hat rechts gezeigt, welches Talent in ihm steckt.»

Nur drei der 14 in München eingesetzten Profis spielten schon in der Vorsaison für die «Roten Teufel» - Coach Foda und Vorstandschef Stefan Kuntz setzen für das Ziel Bundesliga-Rückkehr voll auf Runderneuerung. «Wir haben jetzt einfach mehr Alternativen, von der Bank etwas zu bewegen», sagte Foda. Matchwinner Riedel sieht den Konkurrenzkampf positiv: «Die Jungs haben sich mit mir nach dem Tor riesig gefreut, daran sieht man, dass die Neuzugänge nicht nur fußballerisch, sondern auch menschlich spitze sind. Wenn wir in den letzten 14 Partien spielen, wie wir gemeinsam jubeln, dann können wir richtig was reißen.»

Der Sieg bei den «Löwen», die ihrerseits durch mangelhafte Chancenverwertung die große Gelegenheit verpassten, auf Tabellenrang vier zu klettern, soll der Startschuss für die Jagd nach dem Liga-Topduo Eintracht Braunschweig (47 Punkte) und Hertha BSC Berlin (45) sein. «Am Freitag wollen wir in Dresden gleich nachlegen», sagte Neuzugang Karl, der auf der Sechserposition glänzte: «Dann werden die da oben auch das Nachdenken anfangen.»