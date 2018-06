Stuttgart (SID) - Fußball-Drittligist Kickers Offenbach ist auch im siebten Ligaspiel in Folge sieglos geblieben. Die Mannschaft von Trainer Arie van Lent unterlag in der Nachholbegegnung des 21. Spieltags beim VfB Stuttgart II mit 0:1 (0:0). Das Tor des Tages erzielte Soufian Benyamina (77./Handelfmeter). In der hektischen Schlussphase sah der Offenbacher Thomas Rathgeber zudem die Gelb-Rote Karte.

Offenbach, das im DFB-Pokalviertelfinale den Bundesligisten VfL Wolfsburg empfängt, steht mit 27 Punkten im Tabellenmittelfeld und hat nur vier Punkte Vorsprung auf die Abstiegsplätze - die Stuttgarter sind mit 32 Zählern Achter.