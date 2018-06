London (AFP) Britischen Wissenschaftlern ist es nach eigenen Angaben gelungen, embryonale Stammzellen in einem 3D-Drucker zu verwenden, ohne die empfindlichen Zellen zu beschädigen. Wenn die Technologie perfektioniert ist, könnten damit menschliches Gewebe und irgendwann sogar Organe hergestellt werden, sagte Jason King von dem britischen Stammzell-Unternehmen Roslin Cellab. Der mit "Bio-Tinte" aus menschlichen embryonalen Stammzellen befüllte 3D-Drucker habe "Millionen von Zellen binnen Minuten" hergestellt, sagte ein Ko-Autor der Studie, Will Shu von der Heriot-Watt-Universität im schottischen Edinburgh, der Nachrichtenagentur AFP am Montag.

