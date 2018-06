Berlin/München (dpa) - Bundesverbraucherschutzministerin Ilse Aigner (CSU) hat klare Grenzen bei der Auswertung personenbezogener Daten gefordert. «Nicht alles, was möglich ist, ist auch zulässig», sagte Aigner der «Passauer Neuen Presse» anlässlich des Safer Internet Days.

Angesichts immer perfekterer Aufzeichnungs- und Analysetechniken sei eine breite gesellschaftliche Debatte über den Datenschutz im Internetzeitalter erforderlich.

Das europäische Datenschutzrecht müsse die Balance zwischen Innovation und Privatsphäre wahren, sagte Aigner der Zeitung. Sie setze sich für «absolute Anonymität, höchste Datensicherheit und volle Transparenz» bei der Sammlung und Aufbereitung großer Datenmengen ein. Gerade bei «Big Data»-Anwendungen müsse der Datenschutz von Anfang an berücksichtigt werden. «Die Selbstbestimmung der Betroffenen muss gewahrt werden, indem sie aktiv einwilligen müssen», sagte Aigner. Massenhafte Auswertung von Daten dürfe es nur bei effektiver Anonymisierung geben.

In mehren Ländern Europas will die Europäische Kommission am Dienstag mit verschiedenen Programmen zum Safer Internet Day die Aufmerksamkeit auf den sicheren Umgang mit modernen Kommunikationsmitteln lenken. In Deutschland koordiniert «klicksafe.de» die nationalen Aktivitäten.

