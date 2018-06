Berlin (dpa) - In Kolumbien sind angeblich zwei Deutsche von Rebellen entführt worden. Wie die «Nationale Befreiungsarmee» im Internet mitteilte, habe sie im Departement Santander im Osten des Landes schon vor Wochen zwei Männer «angeblich deutscher Staatsbürgerschaft» gefangen genommen. Die Bundesregierung konnte eine Entführung deutscher Staatsbürger in dem südamerikanischen Land bisher nicht bestätigen. Das Auswärtige Amt stehe mit allen relevanten Stellen in Kontakt, sagte ein Sprecherin Berlin.

