Berlin (dpa) - Deutschland weitet seine Militärhilfe für Mali immer mehr aus: Neben Transport- und Tankflugzeugen sowie Militärausbildern sollen nun auch 40 Sanitätssoldaten in das westafrikanische Krisenland geschickt werden. Dies sei bei einer internationalen Konferenz in Brüssel vereinbart worden, sagte Verteidigungsminister Thomas de Maizière dem «Tagesspiegel». Die Zahl der deutschen Soldaten im Mali-Einsatz könnte damit auf mehr als 150 anwachsen. Die Bundeswehr ist bereits mit Transall-Maschinen in Mali im Einsatz.

