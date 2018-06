Bogotá (dpa) - In Kolumbien sind zwei deutsche Touristen von Rebellen entführt worden. Die «Nationale Befreiungsarmee» gab im Internet bekannt, dass sie die beiden Männer schon vor Wochen in der Umgebung von Catatumbo im Nordosten des Landes gefangen genommen habe. Das Auswärtige Amt bestätigte, dass zwei Deutsche gegen ihren Willen in Kolumbien festgehalten werden. Es handele sich um Rentner, die als Touristen in der Region unterwegs gewesen seien. Die Rebellen sehen in ihren Gefangenen nach eigenen Angaben Spione.

