Düsseldorf (dpa) - Nach dem Fund eines Schecks im Wert von umgerechnet knapp 54 Millionen Euro im Handgepäck eines Iraners prüft der Zoll die Echtheit des Papiers. Auf die Frage nach mitgeführten Barmitteln hatte der Iraner bei der Einreise am Düsseldorfer Flughafen angegeben, er habe weniger als 10 000 Euro bei sich. Den Scheck der Bank von Venezuela entdeckten die Zöllner dann in seinem Handgepäck. Die Identität des Iraners gaben die Zollbehörden nicht preis. Laut «Bild am Sonntag» handelt es sich um den ehemaligen iranischen Finanzminister Tachmaschb Masaheri.

