Neu Delhi (dpa) - Knapp sechs Wochen nach dem Tod einer 23-jährigen Studentin in Indien hat der Mordprozess gegen fünf ihrer mutmaßlichen Vergewaltiger begonnen. Zum Auftakt sagte am Dienstag der Begleiter der Frau aus der Tatnacht vor dem Schnellgericht in Neu Delhi aus.

Das berichteten Anwälte aus dem Gerichtssaal. Der Hauptzeuge war am 16. Dezember gemeinsam mit der Studentin nach einem Kinobesuch in einen Bus gelockt worden. Dort wurde die Frau von mehreren Männern vergewaltigt und gemeinsam mit ihrem Begleiter gefoltert. Die 23-Jährige war Ende Dezember an ihren Verletzungen gestorben. Das Verfahren findet hinter verschlossenen Türen statt.