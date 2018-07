Neu Delhi (dpa) - In Indien beginnt heute der Prozess gegen fünf Männer, die eine junge Frau in einem Bus mehrfach vergewaltigt haben sollen. Sie sind auch wegen Mordes angeklagt, da die Studentin knapp zwei Wochen nach der Tat im Dezember an ihren schweren inneren Verletzungen starb.

Den Angeklagten droht die Todesstrafe. Die Männer erklärten sich für unschuldig. Allerdings sind die Beweise der Staatsanwaltschaft erdrückend. Die Ermittler hatten Blutspuren des Opfers auf der Kleidung der Männer gefunden.

Der Fall wird vor einem der neuen Schnellgerichte verhandelt, die nach der schrecklichen Tat eingerichtet worden sind. Doch schon das Vorverfahren zog sich über mehrere Anhörungen hin, weil die Verteidiger immer wieder Anträge einreichten. Es ist noch nicht abzusehen, wann ein Urteil gesprochen werden könnte.