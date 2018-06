Mexiko-Stadt (dpa) - Alptraum im Urlaub: Ein bewaffnetes Kommando ist in Mexiko in eine Hotelanlage bei Acapulco eingedrungen und hat sechs spanische Touristinnen vergewaltigt. Sieben männliche Begleiter wurden gefesselt und ausgeraubt, wie die Behörden in Acapulco mitteilten. Bislang konnte kein Tatverdächtiger identifiziert oder festgenommen werden. Die bei einheimischen wie internationalen Touristen beliebte Pazifikregion um Acapulco ist seit Jahren einer der Schauplätze des mexikanischen Drogenkrieges.

