Bremen (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel verteidigt die familienpolitischen Leistungen in Deutschland. Der größte Ausgabenblock seien Witwen- und Waisenrenten, sagte sie beim Neujahrsempfang der CDU in Bremen. Das sei die Generation, die die Republik aufgebaut habe. Daran werde sie nicht rütteln. Auch nicht am Ehegattensplitting - ein Umbau zu einem Familiensplitting würde das Dreifache der aktuellen Kosten ausmachen. Außerdem gebe es einen Vertrauensschutz gegenüber Ehepaaren.

