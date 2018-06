Schladming (dpa) - Nebelchaos, keine Medaille für Maria Höfl-Riesch und Viktoria Rebensburg und ein schwerer Sturz von Lindsey Vonn: Die Ski-WM hat mit einer überaus fragwürdigen Entscheidung begonnen. Der Sieg ging an eine Favoritin. Die Herren hoffen auf bessere Bedingungen.

Maria Höfl-Riesch machte sich in einem fragwürdigen WM-Rennen gerade für ihren Angriff auf die Bestzeit von Weltmeisterin Tina Maze bereit, als sie wegen des fürchterlichen Sturzes von Lindsey Vonn einen Aufschrei hinter sich hörte. Am Bildschirm im Startbereich war der Renn-Unfall ihrer amerikanischen Ski-Freundin zu sehen gewesen. Die Abfahrts-Olympiasiegerin schrie im Schnee liegend vor Schmerzen, musste nach einer Viertelstunde Behandlung mit einer schweren Knieverletzung per Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden.

Für Höfl-Riesch («Das lässt einen nicht kalt») war die Super-G-Fahrt in Schladming nach der Unterbrechung dann wegen eines «Leichtsinnsfehlers» nach nicht einmal 20 Sekunden vorbei. Aber letztlich zählte für sie nach dem Start eines wegen Nebels mit dreieinhalb Stunden verspätet gestarteten Rennens etwas anderes.

«Ich bin jetzt erstmal froh, an so einem verrückten Tag, wo einiges passiert ist, dass ich heil unten bin. Den Sturz habe ich zum Glück nicht gesehen, aber er hat anscheinend fürchterlich ausgesehen», erklärte die 28-Jährige. Das war auch der ersten Speed-Weltmeisterin aus Slowenien anzusehen. Sekunden nachdem sich die designierte Gesamtweltcupsiegerin an die Spitze des Klassements der ersten von insgesamt elf WM-Entscheidungen geschoben hatte, riss sie bei dem Unfall von Vonn im Zielraum entsetzt den Mund auf.

Wie Höfl-Riesch blieb auch Viktoria Rebensburg als Achte ohne die erhoffte Medaille. Fast hätte Veronique Hronek noch für eine Überraschung gesorgt - aber mit Startnummer 29 fuhr sie mit Top-Zwischenzeit an einem Tor vorbei. Lena Dürr schloss das nach 36 Startern abgebrochene, aber gewertete Rennen als 30. ab.

Rebensburg («Das war kein leichtes Rennen heute») hob im Ziel etwas ratlos die Arme; der schlimme Sturz der viermaligen Gesamtweltcupsiegerin Vonn prägte das Bild einer denkwürdigen ersten Medaillen-Entscheidung in Schladming. Längst nicht alle waren mit dem Start des Rennens einverstanden gewesen. «Wir müssen uns der Jury beugen», zeigte sich der deutsche Alpin-Direktor Wolfgang Maier schon vor der ersten Skirennfahrerin des Wettbewerbs nicht glücklich. «Wenn man nicht garantieren kann, dass es für alle gleich ist, soll man es sein lassen.» Mit einem abgebrochenen Rennen und einem verletzten Star sei es statt des erfolgreichen Auftakt eines rot-weiß-roten Skifestes ein «volles Eigentor» geworden.

Maier war «auf jeden Fall» zufrieden, dass seine vier Sportlerinnen gesund davon gekommen waren. Das Team-Ergebnis war nicht zufriedenstellend, auch wenn Hronek «die Sensation auf dem Ski hatte», meinte der Alpin-Direktor. «Das hat mir ganz unanständige Wörter entlockt, als die rausgefahren ist.» Am Mittwoch darf er beim Super-G der Herren auf einen Achtungserfolg von Tobias Stechert und Stephan Keppler hoffen - und auf bessere Bedingungen.

Mit den Widrigkeiten vom Dienstag kam Maze, der Medaillen in allen fünf Einzel-Wettbewerben zugetraut werden, am besten zurecht. Erst die ewige Warterei am Start, dann noch eine Unterbrechung wegen des Sturzes eines Pistenarbeiters. «Ich denke, ich habe einen guten Lauf gemacht», befand die Riesenslalom-Weltmeisterin von Garmisch. An den TV-Mikrofonen fand sie nach ihrem Sieg vor der Schweizerin Lara Gut und der Amerikanerin Julia Mancuso schnell ihr Lachen wieder und sandte Rivalin Vonn Genesungswünsche. «Es war ein Schock, es ist nie schön zu sehen, wenn jemand stürzt. Ich hoffe, Lindsey geht es gut.»

Darauf hoffte auch Renn-Direktor Atle Skaardal, der mit der Jury zum WM-Auftakt das «Okay» für den Wettkampf gegeben hatte. Stundenlang hatte er in seiner grünen Jacke auf der Piste gestanden und per Funk die Sicht auf den einzelnen Strecken-Abschnitten abgefragt. Mehr als zehnmal war wegen des Nebels über der Streicher-Piste der Start verschoben worden. Und dann wurde das Rennen auch noch vorzeitig beendet.

«Jetzt ist es fast finster; es gab sicher schon schönere WM-Rennen», sagte Höfl-Riesch, deren Abschneiden Maier als «Enttäuschung» bewertete. Doch einer Top-Athletin wie ihr sei immer zuzutrauen, dass sie Dinge in die richtige Richtung lenke. Und überhaupt stünden ja noch zehn Entscheidungen aus: «Es ist ja für uns noch lange nichts kaputt.»