Damaskus (AFP) Das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen (WFP) will seine Hilfen bis zum April auf 2,5 Millionen vom Hunger bedrohte Menschen ausweiten. Wie die UN-Organisation am Dienstag mitteilte, erreicht ihre Ernährungshilfe derzeit 1,5 Millionen Menschen in dem Bürgerkriegsland. Das WFP werde in Absprache mit der syrischen Regierung monatlich bis zu 2,5 Millionen Liter Treibstoff einführen, um die humanitären Hilfsgüter zu den bedürftigen Familien zu transportieren. Bei 85 Prozent der Hilfsempfänger handele es sich um syrische Binnenflüchtlinge.

