New York (AFP) Der US-Technologiekonzern Microsoft hat sich mit dem chinesischen Telekommunikationsriesen Huawei verbündet, um in Afrika ein günstiges Smartphone auf den Markt zu bringen. Das Modell Huawei 4Afrika sei von Afrikanern speziell für den Kontinent entworfen worden und laufe mit dem Betriebssystem Windows Phone 8, schrieb der zuständige Microsoft-Manager Ali Faramawy am Dienstag in einem Blog-Eintrag. Der interne Speicher und die Bildschirmauflösung sind zwar geringer als bei hochklassigen Modellen, das Smartphone verfügt aber über einen schnellen Prozessor.

