Berlin (dpa) - Die Aberkennung des Doktortitels für Bildungsministerin Annette Schavan ist heute das Topthema in den sozialen Netzwerken. Im Kurzmitteilungsdienst Twitter standen in Deutschland die Begriffe «Doktortitel», «#Schavan», «Uni Düsseldorf» und «Rücktritt» an der Spitze der zehn «trending topics», also der Themen, die bei Twitter besonders intensiv debattiert werden. Auch bei Facebook schlug die Diskussion um die CDU-Politikerin und die Umstände der Aberkennung ihres Doktorgrades hohe Wellen.

