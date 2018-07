Berlin (AFP) Die Bundesregierung hat den 22. September als Termin für die Bundestagswahl gebilligt. Das Kabinett beschloss auf seiner Sitzung am Mittwoch eine Empfehlung an Bundespräsident Joachim Gauck, die Wahl am vorletzten Sonntag im September abzuhalten, wie am Mittwoch aus Regierungskreisen verlautete. Zuvor hatten sich bereits die Fraktionen im Bundestag und die meisten Bundesländer für das Datum ausgesprochen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.