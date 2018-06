Hamburg (AFP) Übermäßiger Alkoholkonsum genießt kein hohes Ansehen in Deutschland, wird aber zu bestimmten Anlässen akzeptiert. Zu Karneval oder Fasching einen über den Durst zu trinken, finden 54 Prozent der Deutschen in Ordnung, wie eine am Mittwoch veröffentlichte Forsa-Umfrage für das Magazin "Stern" ergab. Fast genauso viele Bundesbürger halten höheren Alkoholkonsum bei Geburtstagen oder auf Volksfesten wie dem Münchner Oktoberfest für akzeptabel.

