Paris (AFP) Die rechtsextreme Front National (FN) findet in der französischen Bevölkerung zunehmend Akzeptanz: In einer am Mittwoch in mehreren französischen Medien veröffentlichten Umfrage des Meinungsforschungsinstituts TNS-Sofres gab knapp jeder dritte Befragte (32 Prozent) an, mit den Ideen der rechtsextremen Partei einverstanden zu sein. Einen so hohen Wert hatte es bislang nur 1991 gegeben. Der Anteil der Befragten, die der Meinung sind, die Partei sei "eine Gefahr für die Demokratie", sank im Vergleich zum Vorjahr um sechs Punkte auf 47 Prozent.

