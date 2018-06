Paris (AFP) In der Gegend um Gao im Nordosten von Mali hat es Zusammenstöße von malischen und französischen Soldaten mit islamistischen Gruppen gegeben. Französische Streitkräfte hätten sich am Dienstag mit malischen Soldaten auf Patrouille befunden, als sie auf einheimische islamistische Kämpfer getroffen seien, sagte Verteidigungsminister Jean-Yves Le Drian am Mittwoch dem Sender Europe 1. Es sei zu Zusammenstößen gekommen und Islamisten hätten in der Region um Gao Raketen abgefeuert.

