Doha (dpa) - Europas führende Club-Chefs haben keine Einwände gegen eine Entsendung ihrer Fußballstars zur umstrittenen Wüsten-WM 2022 nach Katar.

«Die Welt kann mit einer fantastischen WM in Katar rechnen», erklärte Bayern-Chef Karl-Heinz Rummenigge nach seinem ersten Aufenthalt in dem Emirat am Persischen Golf anlässlich der Generalversammlung der Europäischen Club-Vereinigung (ECA) in Doha.

Die «ganze ECA» sei angetan gewesen von den Präsentationen der Organisatoren und schaue «optimistisch» dem Turnier entgegen, erklärte der ECA-Vorsitzende. Gemeinsam mit seinen Vorstandskollegen, darunter Sandro Rosell, Präsident des FC Barcelona, konnte sich Rummenigge beim Besuch des WM-Pavillons oder dem Chalifa-Stadion einen intensiveren Einblick verschaffen. «Das war der schönste Fußballplatz, auf dem ich je gestanden habe», sagte der ehemalige DFB-Kapitän beeindruckt: «Ich bin froh, dass wir hier gewesen sind und uns vor Ort ein persönliches Bild machen durften.»

Die WM-Vergabe an den reichen, aber kleinen Golfstaat Katar durch den Weltverband FIFA war auch aus klimatischen Gründen umstritten. Und Korruptionsvorwürfe stehen weiter im Raum, die vom Ermittler der FIFA-Ethikkommission, Michael Garcia, untersucht werden. Theo Zwanziger widersprach am Mittwoch Medienberichten, nach denen es deshalb im Mai beim Kongress auf Mauritius eine Neu-Vergabe des Turniers geben könne. «Diese Frage stellt sich nicht. Erst einmal muss Herr Garcia seinen Bericht präsentieren. Dann stellt sich die Frage, ob andere Bewerber benachteiligt wurden. Alles andere ist pure Spekulation», sagte das FIFA-Exekutivmitglied der Deutschen Presse-Agentur.

Auch die FIFA betonte, dass es auf der Insel im Indischen Ozean keine Neuabstimmung zur WM 2022 geben werde. «Der Sachverhalt hat sich seit der letzten Stellungnahme der FIFA-Ethikkommission nicht geändert», hieß es in einer Mitteilung. Das Gremium hatte angekündigt, «Anschuldigungen im Zusammenhang mit Vorfällen rund um das Bewerbungsverfahren für die FIFA Fußball-Weltmeisterschaften 2018 und 2022 zu prüfen.»

Für die Clubs ist die «große offene Frage» der Austragungstermin, sagte Rummenigge: «Wir fühlen uns unseren Spielern verpflichtet, sie müssen die WM ja spielen», sagte der Bayern-Chef zur extremen Hitze in Katar im Sommer. Die Stadien wollen die Veranstalter klimatisieren.

Es müsse aber nicht zuletzt wegen der Fans die Frage gestellt werden, «ob es nicht sinnvoller ist, im Winter oder Herbst zu spielen», sagte Rummenigge. Der ehemalige Nationalspieler erinnerte aber auch daran, dass er selbst 1986 in Mexiko im Finale gegen Argentinien mittags um 12.00 Uhr bei 40 Grad antreten musste. «Damals hat kein Hahn danach gekräht. Aber die Zeiten haben sich geändert.»

Die Clubs - 207 sind in der ECA organisiert, darunter zehn aus der Bundesliga - würden sich einer Diskussion mit der FIFA über eine Verlegung vom Sommer in den Winter «nicht verweigern», erklärte Rummenigge. UEFA-Präsident Michel Platini hatte sich bereits für eine Winter-WM ausgesprochen und in diesem Zusammenhang auch eine mögliche Umstellung des Ligenbetriebs auf das Kalenderjahr angesprochen.

Bayern-Chef Rummenigge würde das für die Bundesliga gutheißen: «Bei uns in Deutschland ruht der Fußball in der besten Jahreszeit von Juni bis August. Und jetzt im Winter, wo schlechtes Wetter ist, müssen wir spielen. Der Ansatz von Platini hat Charme.»

Die Südeuropäer bevorzugen jedoch den bestehenden Spielrhythmus. «Es gibt auch innerhalb der ECA unterschiedliche Interessenlagen», bestätigte Rummenigge. WM-Turniere sollten grundsätzlich weiter im Sommer ausgetragen werden, meinte Barça-Chef Rosell. Im Fall Katar könne die ECA aber auch «sehr pragmatisch» sein, ergänzte er.