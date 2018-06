Kobe (SID) - Stürmer Shinji Okazaki vom Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart hat mit Japan einen gelungenen Start ins Länderspieljahr 2013 gefeiert. Der 26-Jährige steuerte zwei Treffer zum ungefährdeten 3:0 (1:0)-Testspielerfolg der Asiaten gegen Lettland in Kobe bei. Japan wäre im Falle eines Erfolgs im WM-Qualifikationsspiel in Jordanien am 26. März zum fünften Mal in Folge für eine WM-Endrunde qualifiziert.