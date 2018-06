Paris (dpa) - Nach der Ermordung eines Oppositionsführers hat der tunesische Ministerpräsident Hamadi Jebali die Auflösung seiner Regierung angekündigt. Er will jetzt eine Regierung mit parteilosen Experten bilden. Das sagte Jebali laut französischen Medien in einer Rede im tunesischen Fernsehen. Die kaltblütige Ermordung des Oppositionsführers hatte zu Massenprotesten geführt. Einige Demonstranten setzten dabei die Zentrale der regierenden islamistischen Ennahda-Partei in Brand.

