Viña del Mar (Chile) (SID) - Der spanische Tennisstar Rafael Nadal hat nach rund siebenmonatiger Verletzungspause mit zwei Siegen innerhalb von gut 24 Stunden ein erfolgreiches Comeback gefeiert. Beim ATP-Turnier im chilenischen Viña del Mar gewann der 26-Jährige nach seinem erfolgreichen Auftakt im Doppel auch sein Achtelfinalmatch im Einzel gegen den argentinischen Qualifikanten Federico Delbonis mit 6:3, 6:2. Den Viertelfinalgegner des an Nummer eins gesetzten Nadal ermitteln dessen Landsleute Albert Montanes und Daniel Gimeno-Traver (Nr. 7).

Zuvor hatte sich der elfmalige Grand-Slam-Sieger Nadal bereits in der ersten Runde der Doppelkonkurrenz an der Seite von Juan Monaco (Argentinien) gegen die an Nummer zwei gesetzten Tschechen Frantisek Cermak/Lukas Dlouhy mit 6:3, 6:2 durchgesetzt. "Es hat sich großartig angefühlt, wieder zu spielen", sagte Nadal. Seit seinem Zweitrundenaus in Wimbledon Ende Juni 2012 hatte die frühere Nummer eins der Welt zunächst wegen Kniebeschwerden kein Match mehr bestritten.

Als er sich gerade auf dem Weg der Besserung befand und im Januar bei den Australian Open sein Comeback geben wollte, stoppte ihn ein Magen-Darm-Virus. Durch die Zwangspause ist der frühere Branchenführer Nadal in der Weltrangliste auf den fünften Rang zurückgefallen.