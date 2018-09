New York (AFP) Der US-Unterhaltungskonzern Disney will nicht nur "Star Wars" fortsetzen, sondern weitere Filme rund um die Helden der Weltraum-Saga drehen. Konzernchef Robert Iger bestätigte am Dienstag entsprechende Pläne. Die Idee sei bereits im Oktober bei der Übernahme von Lucasfilm, der Produktionsfirma von "Star Wars"-Schöpfer George Lucas, aufgekommen, sagte Iger bei der Präsentation der Quartalszahlen seines Konzerns. Die Pläne hätten sich nun konkretisiert. Weitere Details zu den Filmen wollte er nicht nennen. Unklar blieb auch, wann sie in die Kinos kommen sollen.

