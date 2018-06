New York (AFP) Eine US-Gefängniswärterin ist wegen einer mehrmonatigen Sexaffäre mit einem Häftling angeklagt worden, von dem sie nun ein Kind erwartet. Die 29-jährige hochschwangere Nancy Gonzalez erschien am Dienstag (Ortszeit) vor einem Bundesrichter in Brooklyn, bevor sie auf Kaution freigelassen wurde, wie die Staatsanwaltschaft in New York mitteilte. Der im achten Monat schwangeren Gonzalez drohen im Falle einer Verurteilung wegen sexuellen Missbrauchs bis zu 15 Jahre Gefängnis.

