New York (dpa) - Mehr als ein halbes Jahrhundert nach Ende der Ausleihfrist hat eine New Yorker Bibliothek ein Buch zurückbekommen. Das Werk «Fire of Francis Xavier» des Autors Arthur McGratty sei am 10. April 1958 verliehen worden, berichten US-Medien. Sie berufen sich auf ein Foto, das die Bücherei auf ihrer Facebook-Seite veröffentlichte. Die erlaubte Ausleihdauer betrug damals 28 Tage. Per Post trudelte das Buch Anfang der Woche wieder in der Bibliothek ein - rund 55 Jahre zu spät.

