Frankfurt/Main (dpa) - Vor den Zinsentscheidungen der Europäischen Zentralbank (EZB) und der Bank of England ist der deutsche Aktienmarkt am Donnerstag mit einem knappen Plus in den Handel gestartet.

Der Dax stieg in den ersten Minuten um 0,04 Prozent auf 7584 Punkte. Am Mittwoch hatte der Leitindex wegen der politischen Sorgen in der Eurozone mehr als ein Prozent abgegeben, womit er seine gesamten Gewinne seit Jahresanfang eingebüßt hatte. Für den MDax ging es am Donnerstag um 0,13 Prozent auf 12 651 Punkte hoch und der TecDax gewann 0,12 Prozent auf 881 Punkte.

Die Anleger seien vor der EZB-Zinsentscheidung mit der nachfolgenden Pressekonferenz vorsichtig, zumal die Krise in Euroland wieder in den Fokus gerückt sei, sagte Marktstratege Stan Shamu vom Broker IG.