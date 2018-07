New York (dpa) - Nach sieben Siegen in Folge hat Thomas Dold seinen Start beim Treppenlauf im Empire State Building überraschend abgesagt. Er habe einen grippalen Infekt und habe sich deshalb kurzfristig gegen den Lauf entscheiden müssen, sagte der 28-Jährige der dpa. Anstelle der Treppen nahm Dold den Aufzug und sah sich das Rennen erstmals aus der Zuschauerperspektive an. Ohne ihn am Start gab es einen australischen Sieger: Mark Bourne sprintete die 1576 Stufen des berühmten New Yorker Hochhauses in zehn Minuten und zwölf Sekunden hoch.

