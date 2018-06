Berlin (AFP) Mit einer Gala mit zahlreichen Prominenten hat am Donnerstag die 63. Berlinale in Berlin begonnen. Zum Auftakt der Filmfestspiele kamen zahlreiche Stars zum Potsdamer Platz, darunter die Schauspielerinnen Jane Fonda, Isabella Rossellini und Christiane Paul. Als erster Film wurde ein Drama aus Hongkong gezeigt: In "The Grandmaster" ("Der Großmeister") lässt Regisseur Wong Kar Wai zwei Kung-Fu-Meister aufeinander treffen. Wong ist zugleich Präsident der diesjährigen Berlinale-Jury. Er kam zur Eröffnung mit dem Team seines Films.

