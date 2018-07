Nürnberg (AFP) Das Bundesarbeitsministerium und die Bundesagentur für Arbeit (BA) haben ein Programm zur Ausbildung junger Erwachsener ohne Berufsabschluss gestartet. Ziel ist es, in den kommenden drei Jahren 100.000 Männer und Frauen im Alter zwischen 25 und 35 Jahren für ihre erste Ausbildung zu gewinnen, wie Bundesarbeitsministerin Ursula von der Leyen (CDU) und BA-Vize Heinrich Alt am Donnerstag mitteilten. In dieser Altersgruppe gibt es demnach 500.000 Menschen ohne Berufsabschluss, 300.000 von diesen sind arbeitslos.

