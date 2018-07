Luxemburg (AFP) Auf dem Flughafen von Luxemburg ist am Mittwochabend ein Flugzeug von der Startbahn abgekommen. Verletzt wurde bei dem Unfall aber niemand, wie die luxemburgische Luftfahrt-Verwaltung mitteilte. Die Boeing 737 der Fluggesellschaft Luxair, die eigentlich nach Frankfurt am Main hätte starten sollen, war demnach gerade auf dem Weg zum Start. Die 38 Passagiere und die fünf Besatzungsmitglieder an Bord hätten das Flugzeug anschließend ohne Verletzungen verlassen können.

