Brüssel (dpa) - Nach stundenlangen Vorberatungen ist EU-Gipfelchef Herman Van Rompuy optimistisch, unter den 27 EU-Staats- und Regierungschefs eine Einigung über den künftigen Finanzrahmen zu erreichen.

«Ich bin zuversichtlich, dass wir an diesem Tisch jetzt einen endgültigen Kompromiss vereinbaren können. Wir müssen das einfach», sagte der Belgier am Donnerstagabend in Brüssel. Bisher hatte es bei dem Spitzentreffen verhärtete Fronten gegeben.