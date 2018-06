Brüssel (dpa) - EU-Ratspräsident Herman Van Rompuy hat den Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union einen neuen Kompromissvorschlag für die künftige Finanzplanung der EU vorgelegt.

Dies sagten EU-Diplomaten beim Gipfel am Donnerstagabend in Brüssel. Sie nannten aber keine Gesamtsumme für den billionenschweren Finanzrahmen der Jahre 2014 bis 2020. «Wir bewegen uns in die richtige Richtung», sagte ein Diplomat. Es gebe weitreichende Einigkeit zwischen den 27 Staats- und Regierungschefs: «Uns trennt nur noch ein kleiner Betrag.»

