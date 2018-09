Paris (AFP) Entgegen einer weit verbreiteten Überzeugung steigern süßstoffhaltige "Light"-Getränke das Risiko einer Diabetes-Erkrankung bei Frauen sogar noch mehr als Getränke mit gewöhnlichem Zucker. Zu diesem Schluss kommen zwei Wissenschaftler des französischen Medizin-Forschungsinstituts INSERM in einer Studie, die am Donnerstag in der US-Fachzeitschrift "Journal of Clinical Nutrition" veröffentlicht wurde.

