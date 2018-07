London (SID) - Billy Davies kehrt auf die Trainerbank des zweimaligen Europapokalsiegers Nottingham Forest zurück. Wie der englische Fußball-Zweitligist am Donnerstag mitteilte, tritt der Schotte die Nachfolge seines Landsmannes Alex McLeish an. Dieser war am Dienstag nach nur 40 Tagen von seinem Amt zurückgetreten.

"Es ist ein Privileg und eine große Ehre, hier zu arbeiten", sagte Davies (48), der Nottingham bereits von 2009 bis 2011 betreut hatte.