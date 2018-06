Nürnberg (dpa) - Das Vertrauen der Deutschen zu den Banken ist zerrüttet: Nur noch 29 Prozent der Verbraucher vertrauen den Geldinstituten ganz oder zumindest überwiegend. Das geht aus einer am Donnerstag veröffentlichten Studie des Nürnberger GfK-Vereins hervor.

Damit nimmt der Banken- und Versicherungssektor den letzten Platz unter den abgefragten Branchen ein. Die Bundesregierung hingegen profitiert von ihrem Krisenmanagement: Ihr Vertrauenswert stieg im Vergleich zum Vorjahr um fünf Punkte auf 34 Prozent, damit gewann sie als einzige Institution an Rückhalt.

Für die repräsentative Studie hatten die Marktforscher 28 000 Verbraucher in 25 Ländern nach ihrem Vertrauen in Institutionen und Branchen befragt. In Deutschland blieben die Werte im Vergleich zum Vorjahr bis auf wenige Ausnahmen stabil.

Auffällig ist aber der Absturz bei den Banken von 36 auf 29 Prozent. «Die Deutschen achten ganz besonders auf die Währungssicherheit, und die Banken haben ja letztlich diese Schuldenkrise mitverursacht, die dann dazu geführt hat, dass der Euro so sehr ins Schwächeln gekommen ist», erläuterte der Geschäftsführer des GfK-Vereins, Raimund Wildner. Auch Meldungen über Zinsmanipulationen und Razzien hätten zu der Entwicklung beigetragen.

In anderen Ländern könnten sich die Banken über Werte von rund 80 Prozent freuen. In Deutschland tummeln sich mit 78 Prozent nur die Hersteller von Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräten sowie mit stolzen 87 Prozent das Handwerk in diesem Bereich. «Handwerker sind nah dran, und die haben ein Gesicht, die kennt man», erklärte Wildner. «Während beispielsweise Großkonzerne anonym sind - man weiß gar nicht, wo die sitzen, und wenn man etwas nicht kennt, ist es auch schwieriger, Vertrauen dazu zu bekommen.»

Großen Unternehmen schenken entsprechend nur 26 Prozent der Deutschen ihr Vertrauen - der Wert wird nur noch von den politischen Parteien mit 16 Prozent unterboten. Unter den Institutionen genießt die Polizei trotz eines Rückgangs um vier Punkte mit 81 Prozent weiterhin den größten Rückhalt. Es folgen mit deutlichem Abstand die Justiz sowie Nichtregierungsorganisationen. Über alle 25 Länder hinweg genießen auch das Militär (79 Prozent) und die Kirchen (66 Prozent) viel Vertrauen.

Studie