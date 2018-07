Johannesburg (SID) - Der Düsseldorfer Golfprofi Maximilian Kieffer hat beim Europa-Tour-Turnier in Johannesburg einen Traumstart erwischt. Der 22-Jährige blieb bei der mit 1,3 Millionen Euro dotierten Veranstaltung in Südafrika mit einer 63er-Runde auf dem West Course acht Schläge unter dem Platzstandard und setzte sich zusammen mit Lokalmatador Richard Sterne an die Spitze des Feldes. Moritz Lampert (St. Leon-Rot) spielte dagegen eine 73 und lag nach der ersten Runde auf dem 162. Rang.

"Heute habe ich durchweg gute Schläge gemacht, doch der Putter war der Schlüssel zu diesem sehr guten Ergebnis", sagte Kieffer bei golf.de. Die zweite Runde bestreiten Kieffer und Lampert auf dem wegen des starken Windes etwas anspruchvolleren East Course des Royal Johannesburg and Kensington Golf Course..