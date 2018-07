Neu Delhi (AFP) Sexuell missbrauchte Kinder in Indien werden laut Menschenrechtsaktivisten in vielen Fällen von Polizisten und Ärzten zusätzlich erniedrigt und schlecht behandelt. "Kinder, die tapfer von sexuellem Missbrauch berichten, werden von der Polizei, medizinischem Personal und anderen Behörden oftmals weggeschickt oder ignoriert", sagte der Regionaldirektor der Organisation Human Rights Watch (HRW), Meenakashi Ganguly, am Donnerstag bei der Vorstellung einer Studie. Oftmals seien die Missbrauchsopfer Erniedrigungen und schlechter Behandlung ausgesetzt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.