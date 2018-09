Kourou (dpa) - Eine europäische Ariane-5-Rakete hat in einem Rekordflug zwei neue Telekommunikationssatelliten ins All gebracht. Die rund 50 Meter hohe und 780 Tonnen schwere Rakete hob problemlos vom Raumfahrtzentrum Kourou ab. Nach rund halbstündiger Reise wurden die Satelliten nacheinander im Orbit ausgesetzt. Nach Angaben des Raumfahrtunternehmens Astrium hatte die europäische Rakete eine Nutzlastkapazität von 10,317 Tonnen. Mehr Gewicht sei noch nie zuvor in den geostationären Orbit transportiert worden, hieß es.

