Madrid (AFP) Die Polizei in Madrid hat am Donnerstag einen Anschlag mit einer Nagelbombe verhindert. Experten entschärften den selbstgebauten Sprengsatz in der Almudena-Kathedrale im bei Touristen beliebten Viertel um den Königspalast, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Herkunft der Bombe war zunächst unklar. Sie bestand demnach aus "einem Zünder, 200 Gramm Schwarzpulver, einem Gasflaschen-ähnlichen Metallbehälter voller Nägel und einem Wecker".

