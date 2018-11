London (dpa) - Hippe Singles in London können bald dem mühsamen Kreislauf des herkömmlichen Datings entkommen, indem sie sich in ein Rad setzen. Das Riesenrad London Eye wird Ende Februar Schauplatz des Dating-Konzepts «The Wheel of Date» («Das Dating-Rad»).

Während der 30 Minuten langen Rotation des Rades werden die Singles in Gruppen von jeweils 16 Personen aufgeteilt und in eine der 32 Kapseln des Rades geschoben. Jede Kapsel bietet dann eine unterschiedliche Dating-Erfahrung an. So wird zum Beispiel Karaoke und Tischtennis angeboten. Die Organisatoren nennen die Veranstaltung «London's größtes und lustigstes Dating-Event des Jahres».