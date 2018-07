Zagreb (SID) - Tennisprofi Philipp Petzschner hat beim ATP-Turnier in Zagreb/Kroatien das Viertelfinale erreicht. Der 28 Jahre alte Bayreuther, der zuletzt seine Teilnahme am Davis Cup verletzungsbedingt hatte absagen müssen, besiegte beim Hallenturnier den Kroaten Dino Marcan souverän mit 6:3, 6:4.

Am Freitag (10.00 Uhr) trifft Petzschner, Nummer 122 der Weltrangliste, auf Robin Haase (Niederlande), der sich zuvor in drei Sätzen gegen den an Nummer fünf gesetzten Martin Klizan (Slowakei) durchgesetzt hatte.